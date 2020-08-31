تعرف على المرحلة الثانية من تطوير منطقة دير جبل الطير بالمنيا × 10 معلومات

ينشر "اليوم السابع" خطة العمل فى المرحلة الثانية للتطوير منطقة دير جبل الطير بسمالوط شمال المنيا، والتى تم تسليمها للشركة المنفذة، وذلك استعدادا لاستقبال الحجاج من الفاتيكان بعد أن تم إدراج الدير من قبل بابا الفاتيكان ضمن مسار الحج المسيحى على مستوى العالم وذلك فى 10 معلومات.
1- تقع منطقة جبل الطير بمركز سمالوط شمال المنيا
2-تشمل المنطقة كنيسة السيدة العذراء الأثرية
3- ادراج المنطقة ضمن رحلة الحج للفاتيكان
4-بدا اعمال المرحلة الثانية من التطوير للمنطقة
5- عمل مدخلين للمنطقة الأثرية
6- تشجير وأعمال لاند سكيب على جانبى الطريق المؤدى إلى الكنيسة الأثرية
7- تشمل المرحلة الثانية عمل لوحات إرشادية تعريفية للمنطقة
8- إنشاء استراحة سياحية ومركز زوار لاستقبال السياح الوافدين لزيارة المنطقة الأثرية
9- عمل أرضية من البازلت بطول 500 متر من الاستراحة السياحية وحتى الكنيسة الأثرية
10- دهان واجهات المقابر على جانبى الطريق المؤدى إلى الكنيسة.
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