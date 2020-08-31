تعرف على المرحلة الثانية من تطوير منطقة دير جبل الطير بالمنيا × 10 معلومات

المنيا – حسن عبد الغفار

ينشر "اليوم السابع" خطة العمل فى المرحلة الثانية للتطوير منطقة دير جبل الطير بسمالوط شمال المنيا، والتى تم تسليمها للشركة المنفذة، وذلك استعدادا لاستقبال الحجاج من الفاتيكان بعد أن تم إدراج الدير من قبل بابا الفاتيكان ضمن مسار الحج المسيحى على مستوى العالم وذلك فى 10 معلومات.

1- تقع منطقة جبل الطير بمركز سمالوط شمال المنيا

2-تشمل المنطقة كنيسة السيدة العذراء الأثرية

3- ادراج المنطقة ضمن رحلة الحج للفاتيكان

4-بدا اعمال المرحلة الثانية من التطوير للمنطقة

5- عمل مدخلين للمنطقة الأثرية

6- تشجير وأعمال لاند سكيب على جانبى الطريق المؤدى إلى الكنيسة الأثرية

7- تشمل المرحلة الثانية عمل لوحات إرشادية تعريفية للمنطقة

8- إنشاء استراحة سياحية ومركز زوار لاستقبال السياح الوافدين لزيارة المنطقة الأثرية

9- عمل أرضية من البازلت بطول 500 متر من الاستراحة السياحية وحتى الكنيسة الأثرية

10- دهان واجهات المقابر على جانبى الطريق المؤدى إلى الكنيسة.