اليوم السابع
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تعرف على التحويلات المرورية لتطوير ميدان الفردوس

الإثنين، 31 أغسطس 2020 04:43 م
تعرف على التحويلات المرورية لتطوير ميدان الفردوس مرور -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ عبد الرحمن سيد

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اتخذت الإدارة العامة لمرور القاهرة إجراءاتها وذلك لتنفيذ أعمال ردم نفق الفردوس وتنفيذ الأعمال الخاصة بالكوبرى المستحدث بالمنطقة الأمر الذى يتطلب تنفيذ أعمال الغلق الكلى لنفق الفردوس ومسطح كوبرى الفردوس للقادم من مناطق العباسية تجاه مناطق أحمد سعيد مع الإستبقاء على حركة المرور بكوبرى الفردوس بالإتجاهين وإجراء تحويلات مرورية على مدار ثلاثة أيام إبتداء من الساعة 12,00 منتصف ليل اليوم الإثنين الموافق 31/8/2020، وذلك تجاه كلٍ من شارع خلف حديقة الفردوس وشارع المساحة الجيولوجية وشارع المستشفى اليونانى فيساراً تجاه مناطق أحمد سعيد.

ونسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق التحويلة بالكامل ووضع فواصل متحركة مناسبة.

 

 


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