تعرف على أهم 5 سلع معمرة تراجعت قيمتها فى مايو الماضى.. بالأرقام

كتب مدحت عادل

تناولت بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حجم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة فى شهر مايو الماضي، والتى سجلت تراجعا ملحوظا، حيث بلغت نحو 254 مليون و112 ألف دولار، مقابل 509 مليون و333 ألف دولار فى مايو من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 255 مليون و221 ألف دولار.

وينشر "اليوم السابع"، 5 معلومات حول أهم واردات مصر من السلع الاستهلاكية فى شهر مايو الماضي، وتشمل:

بلغت واردات الثلاجات نحو 7 ملايين و795 ألف دولار، مقابل 14 مليون و29 ألف دولار فى شهر مايو عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 6 ملايين و234 ألف دولار.

بلغت واردات الغسالات نحو مليون و923 ألف دولار، مقابل 2 مليون و220 ألف دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 297 ألف دولار.

بلغت واردات الهواتف المحمولة نحو 56 مليون و746 ألف دولار، مقابل 149 مليون و125 ألف دولار فى شهر مايو عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 92 مليون و379 ألف دولار.

بلغت واردات التليفزيونات نحو 13 مليون و858 ألف دولار، مقابل 72 مليون و158 ألف دولار فى شهر مايو عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 58 مليون و300 ألف دولار.

بلغت واردات سيارات الركوب نحو 169 مليون و524 ألف دولار، مقابل 169 مليون و524 ألف دولار فى مايو 2019، بتراجع بلغ 53 مليون دولار.