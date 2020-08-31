"تضامن القليوبية" تبحث مع رؤساء الوحدات تطوير تقديم الخدمات للمواطنيين

القليوبية إبراهيم سالم

عقد مجدي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، لقاء نوعيا لرؤساء وحدات التضمان الاجتماعى، بشبرا الخيمة، بحضور 12 رئيس وحدة اجتماعية وعدد من مديري الإدارات الفنية ، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعى وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة فى أعمال الضمان الاجتماعى، وتكافل وكرامة والأسرة والطفولة والدفاع الاجتماعى والإعانات وشؤن المرأة والعديد من الموضوعات المرتبطة بآليات العمل ووصول الخدمة بشكل لائق وسريع لملتقي الخدمة.

شارك فى الاجتماع أشرف عفيفى ، مدير الضمان والإغاثة بالمديرية، وميرفت رجب ، مدير شؤون المرأة والأندية ومسؤول الإعانات بالمديرية، وغادة الجزار مدير الأسرة والطفولة والدفاع الاجتماعى بالمديرية، ونهلة محمود ،مدير إدارة شبرا الخيمة غرب الاجتماعية، وبحضور 12 رئيس وحدة اجتماعية تابعيين لإدارتى شبرا الخيمة شرق و غرب.