تركيب كشافات ليد على طريق "إدفو إسنا الزراعى" والطريق السريع "أسوان القاهرة"

أسوان – صلاح المسن

استكملت الوحدة المحلية لمركز ومدنية إدفو بأسوان والوحدات القروية التابعة لها تركيب وتشغيل وإنارة كشافات الليد على الطريق العام إدفو إسنا الزراعى غرب نهرالنيل والطريق السريع أسوان القاهرة تباعا، وذلك بالتنسيق مع قسم الكهرباء والحملة الميكانيكية لمركز ومدينة إدفو وقسم الكهرباء بالوحدات المحلية القروية.

ويأتى ذلك ضمن خطة إضاءة كافة الطرق السريعة وتغيير الكشافات بكشافات الليد الموفرة للطاقة، وذلك على عدة مراحل.

من ناحية أخرى استجابة للشكاوى الجماهيرية من تكرار انقطاع التيار الكهربائى بإحدى القرى بأسوان وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تم تغيير محول قدرة 300 ك ف ا بمحول جديد من خلال شبكة كهرباء نصر النوبة وإشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة بنطاق حى الصداقة الجديد بعد تقسيم الحى إلى مناطق وقطاعات يتم العمل عليها أسبوعياً ضمن جدول زمنى محدد .