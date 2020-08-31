ترامب لـ"عمدة بورتلاند": إذا لم تنهى حالة الفوضى سنتدخل لحماية الأمريكيين

كتب محمد شعلان

حذر الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وتيد ويلر عمدة مدينة بورتلاند من استمرار الفوضى في المدينة، ووجه ترامب رسالة تحذير له على حسابه بموقع "تويتر" يطالبه فيه بفرض الأمن والا تدخل لحماية المواطنين، قائلا: "بورتلاند في حالة من الفوضى ، وقد كانت كذلك لسنوات عديدة. إذا لم تنظف نكتة العمدة هذه ، فسندخل ونفعل ذلك من أجلهم"، في إشارة لدخول الحرس الوطني وفرض الامن.



ترامب على تويتر عن شغب بورتلاند

وأعلنت شرطة بورتلاند في وقت متأخر الليلة الماضية أن التظاهر في شمال شرق المدينة "تجمع مخالف للقانون" وأمرت الحشود بالتفرق من منطقة قريبة من مبنى إداري يضم هيئات بينها الشرطة أو المخاطرة بالتعرض للاعتقال.

وكتبت شرطة بورتلاند على تويتر "لأولئك القريبين من مبنى كيلي، تجمعكم هذا مخالف للقانون بسبب نشاط إجرامي، عدم الإذعان لهذا الأمر قد يعرضكم للاعتقال، المثول أمام المحكمة و أو استخدام عوامل السيطرة على الحشود ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر الغاز المسيل للدموع و أو أسلحة ذات تأثير".

وجاءت مظاهرة الليلة الماضية في أعقاب إطلاق نار قاتل وسط اشتباكات في الشوارع مطلع الأسبوع بين أنصار الرئيس دونالد ترامب ومتظاهرين ضده وسط مدينة بورتلاند.

وكان قد علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على أعمال الشغب المستمرة وغياب الأمن فى مدينة بورتلاند، لافتًا إلى أن حاكم المدينة فشل فى السيطرة على الأوضاع، وأكد ترامب أن الحكومة الفيدرالية قامت بعمل رائع لتقديم الدعم إلى المدينة فى مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأن الحل للسيطرة على حالة الانفلات الأمنى فى المدينة، هو تدخل الحرس الوطنى.