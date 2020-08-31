ترامب: جو بايدن يلوم الشرطة أكثر من إلقاء اللوم على المشاغبين والفوضويين

كتب محمد سعودي

واصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هجومه الحاد على الديمقراطيين، لاسيما جو بايدن منافسه فى الانتخابات الأمريكية الرئاسية لعام 2020، مبينا أن رؤساء البلديات اليساريون وحكام المدن التى يحدث فيها العنف فقدوا السيطرة على حركتهم.

وأضاف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عبر حسابه على تويتر مساء الإثنين: "لم يكن من المفترض أن يكون الأمر على هذا النحو، لكن الأناركيين والمحرضين انجرفوا بعيدًا ولم يعدوا يستمعون - حتى أجبروا جو على الخروج من الطابق السفلي!".

وقال ترامب: "شاهدت ما قاله جو بايدن. بالنسبة لى، أنه يلوم الشرطة أكثر بكثير من إلقاء اللوم على المشاغبين والفوضويين والمحرضين واللصوص، وهو الأمر الذى لا يمكن أن يلومه أبدًا وإلا سيفقد اليسار الراديكالى الذى يدعمه بيرني".

ترامب عبر تويتر

وفى وقت سابق، جدد جو بايدن المرشح الرئاسى الديمقراطى فى الانتخابات الأمريكية لعام 2020، هجوم الحاد على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، مشيرا إلى أبرز 6 أزمات تواجه الولايات المتحدة فى عهد إدارة ترامب. وقال جو بايدن عبر حسابه الرسمى على تويتر مساء الاثنين :"نحن نواجه العديد من الأزمات فى عهد دونالد ترامب، منها تفشى مرض فيروس كورونا والانهيار الاقتصادى وعنف الشرطة غير المبرر، إضافة إلى تحريض القوميين البيض، وتصفية الحسابات بناء على العرق، فضلا عن تراجع الإيمان بمستقبل أمريكى مشرق".

وتابع: "الخيط المشترك؟ رئيس يجعل الأمور أسوأ - وليس أفضل"، موجها سؤلا للأمريكيين فى تغريدة أخرى قائلا: "هل يعتقد أحد أنه سيكون هناك عنف أقل فى أمريكا إذا أعيد انتخاب دونالد ترامب؟".