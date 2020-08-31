ترامب بعد استقالة شينزو آبى: أعظم رئيس وزراء في تاريخ اليابان

كتب محمد شعلان

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برئيس الوزراء الياباني شينزو بعد ترك منصبه وتقدم باستقالته بسبب التهاب القولون التقرحي، وغرد ترامب على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "لقد أجريت محادثة رائعة مع صديقي رئيس الوزراء ابي شينزو، الذي سيترك منصبه قريبًا. سيتم الاعتراف قريبًا بشينزو كأعظم رئيس وزراء في تاريخ اليابان، التي تعتبر علاقتها بالولايات المتحدة أفضل ما كانت عليه على الإطلاق مع رجل مميز".



ترامب على تويتر

وترك رئيس الوزراء الياباني شينزو منصبه وتقدم باستقالته بسبب التهاب القولون التقرحى، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news، مصطلح التهاب القولون التقرحى يشرح نفسه فيما يتعلق ببعض أشكال القرحة التى تصيب القولون.

رئيس الوزراء الياباني ، شينزو آبي البالغ من العمر 65 عامًا استقال قبل عام من إكمال فترة ولايته سبتمبر 2021 فى منصبه، قال آبي إنه لا يريد أن يقف مرضه في طريق اتخاذ القرار، وأن التهاب القولون التقرحى مرض التهابي في الأمعاء ، كان يعاني منه لسنوات عديدة قد تفاقم مؤخرًا.

وغرد شينزو آبي باللغة اليابانية: "منذ ثلاثة عشر عامًا، ساء مرضى، والتهاب القولون التقرحى، واستقلت فجأة من منصبى كرئيس للوزراء فى غضون عام واحد فقط بعد ذلك".

التهاب القولون التقرحي هو مرض مزمن أو طويل الأمد يسبب التهابًا تهيجًا أو تورمًا وتقرحات تسمى تقرحات على البطانة الداخلية للأمعاء الغليظة. ويؤثر على الجهاز الهضمي ويصنف على أنه مرض التهاب الأمعاء، يعد مرض كرون والتهاب القولون المجهري من الأمراض الشائعة الأخرى.