تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات

كتب ـ هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.83% خاسراً 18.87 نقطة ليصل إلى مستوى 2242.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 113.6 مليون سهم محققة ما قيمته 149.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2694 صفقة لعدد 28 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.43%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.95%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.76%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.67%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.59%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.43%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.56%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.18%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.76%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.60%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7.7 مليون ورقة بقيمة 82.2 مليون درهم، والذي تراجع بنسبة 2.72%.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة، عن بيع 4.5 مليون سهماً خلال الفترة من يوم الخميس 20 أغسطس إلى الخميس الموافق 27 أغسطس من أصل 7.5 مليون سهم التي تملكها في رأس مال شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة مساهمة عامة سعودية مدرجة، بمعدل سعر للسهم الواحد وقدره 14.19 ريال سعودي، وسينتج من هذا التخارج تدفق نقدي للشركة بقيمة 66 مليون ريال سعودي، وسيكون هنالك أثر إيجابي على نتائج الأرباح للربع الثالث للسنة، وتأتي عملية البيع في إطار الاستراتيجية الجديدة للشركة، حيث تركز على العمليات والسوق الإماراتي، ودعم التوزيعات النقدية للمساهمين، والنظر في فرص استثمارية في الدولة في قطاع التأمين.

وكانت كشفت مجموعة السلام القابضة، عن عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر في تمام الساعة 1 ظهراً، وذلك لإعادة تشكيل مجلس الإدارة.