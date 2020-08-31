تراجع أسعار المانجو الإسمعلاوى.. العويس بـ30 والزبدة بـ12 والسكرى بـ15.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

جاءت زيارة سفير نيوزيلاندا لدى مصر جريج لويس، إلى محافظة الإسماعيلية مؤخرًا من أجل شراء المانجو، ونشر تويتة على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى، يشيد فيها بالمانجو الإسمعلاوى، وردود الفعل الكثيرة من عدة سفراء من بينهم سفير كندا لدى مصر جيس داتون، جعلت المانجو الإسمعلاوى ترند ومحل بحث لدى عدد كبير حول العالم، جعلت البعض يبحث عن أسعارها فى الوقت الحالى.

وشهدت أسعار المانجو الإسمعلاوى تراجع رغم اقتراب انتهاء موسمها هذا العام، الذى يبدأ فى منتصف يوليو وحتى منتصف سبتمبر من كل عام.

وقال المعلم على أبو شعيشع، صاحب "فرش"، المانجا الذى قام سفير نيوزيلاندا لدى مصر بشراء كمية من المانجو منه، أن أسعار المانجو الإسمعلاوى، شهدت ارتفاع بسيط فى بداية الموسم، ثم تراجعت الأسعار فى زيادة المحصول فى السوق، واستمر التراجع مع اقتراب انتهاء موسم المانجو هذا العام.

وأضاف أن أسعار المانجا الإسمعلاوى فى السوق حاليًا كالتالى: العويس 30 جنيه، والعويس حليب 40 جنيه، والفص 60 جنيه، ونعومى 20 جنيه، والصديق 25 جنيه، وهايدى 35 جنيه، وتيمور 20 جنيه، وباكستانى 25 جنيه، والهندى 13 جنيه، والهندى ملوكى 20 جنيه، والهندى منشاوى، 17 جنيه، وهندى بيض العجل 20 جنيه، وفجر كلام 18 جنيه، وحكومى 20 جنيه، ومبروكة 25 جنيه، وصوابع الست 17 جنيه، والخد الجميل 20 جنيه، وأوستن 20 جنيه، ومسك 15 جنيه، وسنارة 15 جنيه، وسكرى 15 جنيه، والسكرى ممتاز 20 جنيه، والسكرى الأخضر 20 جنيه، وسكرى قزاز 17 جنيه، والكيت من 15 – 20 جنيه، ومايا 20 جنيه، وجولك 12 جنيه، وبربرى 16 جنيه، ومسك 15 جنيه.

وحظى المانجو الإسمعلاوى بشهرة كبيرة بين أنواع المانجو فى مصر، وتتربع على عرش الفواكهة المصرية التى يتم تصديرها للأسواق الخارجية بمختلف أنواعها، وتتميز المانجا الإسمعلاوى برائحتها النفاذة ونكهتها المميزة، كما أنها تتميز بأنواعها المختلفة فمنها العويسي، والسكرى والزبدة، وصديق، ونعومى، وبلدى، وتنخفض أسعار المانجا فى الإسماعيلية نظرًا لكثرة المزارع وقربها من الأسواق.



























