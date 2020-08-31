تحرير 25محضر اشغال طريق وإزالة 9حالات تعدى بالبناء المخالف بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي ، حملة مكبرة لرفع الإشغالات و إزالة التعديات على حرم الطريق ومنع التجمعات، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، وبحضور المهندس علي محمد كويس نائب رئيس المركز بهدف القضاء على العشوائية والتكدس والازدحام وفتح الطرق أمام المارة من المواطنين
و أوضح خالد عبد الرؤوف، رئيس المركز، انه خلال الحملات، تم تنفيذ 184 ازالات فورية، و25 محضر إشغال طريق و2 محضر إدارة منشاة بدون ترخيص ، وإزالة التعديات، وفتح الشارع أمام المارة، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ياتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية اليومية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية والإحياء الداخلية داخل مراكز المحافظة، والاستمرار في فض الأسواق، ورفع مستوي النظافة، والتطهير والتعقيم، وذلك لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم
كما تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 9 حالات تعدى بالبناء علي أملاك الدوله بقرية الشيخ حسن التابعة للوحدة القروية لأبو عزيز بمساحة 1262 متر بحضور المهندس ربيع عبد العظيم نائب رئيس وبمعاونة أفراد من مركز شرطة مطاي وطالب رئيس المركز مواطني مركز مطاي بسرعة التقدم لعمل التصالح في مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح حتى لا يتعرض للإجراءات القانونية حيال المخالفين .
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