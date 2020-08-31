تحرير 25محضر اشغال طريق وإزالة 9حالات تعدى بالبناء المخالف بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

نفذت الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي ، حملة مكبرة لرفع الإشغالات و إزالة التعديات على حرم الطريق ومنع التجمعات، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، وبحضور المهندس علي محمد كويس نائب رئيس المركز بهدف القضاء على العشوائية والتكدس والازدحام وفتح الطرق أمام المارة من المواطنين

و أوضح خالد عبد الرؤوف، رئيس المركز، انه خلال الحملات، تم تنفيذ 184 ازالات فورية، و25 محضر إشغال طريق و2 محضر إدارة منشاة بدون ترخيص ، وإزالة التعديات، وفتح الشارع أمام المارة، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ياتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية اليومية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية والإحياء الداخلية داخل مراكز المحافظة، والاستمرار في فض الأسواق، ورفع مستوي النظافة، والتطهير والتعقيم، وذلك لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم