وكانت اشتباكات عنيفة قد وقعت بين الجنود الصينيين والهنود استمرت لساعات بالقضبان الحديدية والهراوات في 15 يونيو الماضي، ولقي البعض حتفهم بعد السقوط في مياه نهر جالوان شديدة البرودة في غرب الهيمالايا ما سبب توتر الأجواء بين البلدين.

وبعد فترة تصعيد استمرت لأسابيع، تم التوصل إلى اتفاق بشأن مواصلة المفاوضات من جانب الممثلين الخاصين "لضمان استعادة السلام والهدوء الكاملين والدائمين في المناطق الحدودية بين الهند والصين وفقا للاتفاقات والبروتوكولات الثنائية".

