تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر فى التهرب من دفع 513 ألف للضرائب لـ 5 أكتوبر

كتب ــ أحمد حسنى

قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشارعمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت محمد محمد قمر، فى اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 5 أكتوبر المقبل، لتقديم ما يفيد على وجه رسمى إتمام إجراءات تصالحه مع الجهة المختصة قانوناً.

وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013، وقد أجلت نظر الدعوى فى الجلسة المحددة.