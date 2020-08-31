بيلاروسيا تقيل سفيرها فى إسبانيا بعد دعمه الاحتجاجات المناهضة للحكومة

كتب أحمد عرفة

أقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو سفير بلاده في إسبانيا بافل بوستوفوي، بعد أن دعم حركة الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ 9 أغسطس الحالى، حيث أعلنت الرئاسة البيلاروسية مساء اليوم الاثنين أن لوكاشينكو أصدر مرسوما يقضى بإسقاط الحصانة الدبلوماسية عن السفير فوق العادة والمفوض بوستوفوي، لإخلاله في أداء واجباته.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، ينص المرسوم على إقالة بوستوفوي من منصبي سفير بيلاروسيا فوق العادة والمفوض لدى إسبانيا ومندوب بلاده الدائم لدى منظمة السياحة العالمية، ويأتى هذا التطور بعد أن دعا بوستوفوي عبر موقع فيس بوك إلى إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، التي تم إجراؤها 9 أغسطس، لمنع تصعيد التوتر في البلاد.

وفي 24 أغسطس أقال لوكاشينكو سفير بيلاروسيا في سلوفاكيا إيغور ليشينكو، بعد أن أعرب علنا عن تأييده للمتظاهرين، وتشهد بيلاروسيا احتجاجات على خلفية فوز الرئيس لوكاشينكو في الانتخابات التي شهدتها البلاد في الـ9 من أغسطس وحصل فيها لوكاشينكو على 80% من أصوات الناخبين.