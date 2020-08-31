بورصة دبى تتراجع بنسبة 0.71% بجلسة الاثنين بضغوط هبوط سهم "الإمارات دبى الوطنى"

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.71% خاسراً 16.18 نقطة ليغلق عند مستوى 2245.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 449.6 مليون سهم محققة ما قيمته 1.4 مليار درهم من خلال تنفيذ 7972 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.76%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.64%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاعي الخدمات والاستثمار بنسبة 1.21%، 0.75%، على التوالي.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 14.94%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.56%، فيما تراجع 19 سهماً على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.79%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 102.3 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار درهم، والذي تراجع بنسبة 1.81%.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة، عن بيع 4.5 مليون سهماً خلال الفترة من يوم الخميس 20 أغسطس إلى الخميس الموافق 27 أغسطس من أصل 7.5 مليون سهم التي تملكها في رأس مال شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة مساهمة عامة سعودية مدرجة، بمعدل سعر للسهم الواحد وقدره 14.19 ريال سعودي، وسينتج من هذا التخارج تدفق نقدي للشركة بقيمة 66 مليون ريال سعودي، وسيكون هنالك أثر إيجابي على نتائج الأرباح للربع الثالث للسنة، وتأتي عملية البيع في إطار الاستراتيجية الجديدة للشركة، حيث تركز على العمليات والسوق الإماراتي، ودعم التوزيعات النقدية للمساهمين، والنظر في فرص استثمارية في الدولة في قطاع التأمين.

وفي سياق آخر أعلنت مجموعة السلام القابضة، عن عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر في تمام الساعة 1 ظهراً، وذلك لإعادة تشكيل مجلس الإدارة.