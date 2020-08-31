اليوم السابع
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الإثنين، 31 أغسطس 2020 02:06 م
خالد صلاح
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بنك أبوظبى الأول يعتزم إصدار سندات دائمة ربما فى سبتمبر

الإثنين، 31 أغسطس 2020 01:39 م
بنك أبوظبى الأول يعتزم إصدار سندات دائمة ربما فى سبتمبر سندات - صورة أرشيفية
رويترز

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قال مصدران مطلعان إن بنك أبوظبي الأول يعتزم إصدار سندات رأسمال إضافي من المستوى الأول في وقت قريب قد يكون سبتمبر.

وأضاف أحد المصدرين أن البنك، وهو الأكبر في الإمارات، سيصدر على الأرجح سندات بقيمة 750 مليون دولار.

وقالت رولا القاضي مسؤولة التمويل في بنك أبو ظبي الأول ردا على استفسار من رويترز "نراقب مركز رأس المال باستمرار ونعمل دائما على ضمان إبقائه عند أفضل معدلات في إطار المصدات التنظيمية".

وسندات رأس المال الإضافي من المستوى الأول هي من أعلى أدوات الدين مخاطرة التي يمكن لمصرف أن يصدرها، وعلى الرغم من أنها مصممة لتكون ذات طبيعة دائمة إلا أن المقرضين يمكنهم استدعاء السندات بعد مدة محددة.

وفي يونيو، قرر أبوظبي الأول استرداد سندات رأسمال إضافي من المستوى الأول بقيمة 750 مليون دولار في أول موعد للاستدعاء.

 


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