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بث مباشر.. وصول أول رحلة طيران من إسرائيل للإمارات بعد اتفاق السلام

الإثنين، 31 أغسطس 2020 01:59 م
بث مباشر.. وصول أول رحلة طيران من إسرائيل للإمارات بعد اتفاق السلام الوفد الإسرائيلى الأمريكى
كتب سمير حسنى

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أذاعت شبكة سكاي نيوز الإخبارية لقطات مباشرة من وصول أول رحلة طيران من إسرائيل إلى دولة الإمارات، بعد اتفاق السلام بين البلدين.

وترأس جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكى، وفدا أمريكيا إسرائيليا متوجها إلى الإمارات، وقال كوشنر قبل صعود الطائرة أن هذه الزيارة فرصة تاريخية لاستكمال عملية السلام، مشيرا إلى أن الشرق الأوسط يحتاج لقرارات شجاعة لإقرار السلام.

وأضاف كوشنر، فى كلمة مقتضبة: "هذه المرحلة تحمل الكثير من الأمل لتحقيق السلام فى المنطقة، مشددا على أن هذه الزيارة فرصة تاريخية لاستكمال عملية السلام، معربا عن أمله أن تكون بداية مسيرة جديدة فى الشرق الأوسط، وألا يكون رهينة للماضى".

واختتم مستشار ترامب كلمته قائلا: "الشرق الأوسط يحتاج لقرارات شجاعة لإقرار السلام".


إسرائيل

رحلة طيران اسرائيلي الى الامارات

اول رحلة طيران من إسرائيل الى الامارات

اتفاق السلام بين إسرائيل والامارات

التطبيع

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