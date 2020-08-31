انطلاق أولى فعاليات مبادرة "قرية بلا أمية " بمحافظة الغربية

الغربية مصطفى عادل

انطلقت اليوم الاثنين فعاليات مبادرة "قرية بلا أمية " فى إطار مشروع القرى النموذجية الذى تتبناه محافظة الغربية للارتقاء بالمستوى الخدمى والمعيشى لقرى المحافظة ، وبدأت المبادرة بقرية شبرابلولة التابعة لمركز ومدينة قطور بحضور نجوى العشيري ، السكرتير العام المساعد وأعضاء المكتب الفني للمحافظ وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار.

يذكر أن محافظة الغربية أطلقت مبادرة القرى الأكثر إنتاجا وتتضمن في المرحلة الأولى تطوير 6 قرى من أصل 23 قرية تم اختيارهم لتكون قرى نموذجية في جميع المجالات.