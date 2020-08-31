الولايات المتحدة تتحرك لكبح واردات الصلب من المكسيك والبرازيل

قال مكتب الممثل التجارى الأمريكى، اليوم، الاثنين، إنه بصد اتخاذ خطوات إضافية لكبح واردات الصلب من المكسيك والبرازيل وسط أوضاع صعبة في السوق المحلي ناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستبقي على إعفاء من الرسوم الجمركية لبعض واردات منتجات الصلب من المكسيك لحين إجراء مزيد من المشاورات بين البلدين في ديسمبر كانون الأول.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي أيضا إنه بصدد خفض الحصة المتبقة للبرازيل للعام 2020 لصادرات منتجات الصلب شبه التامة إلى الولايات المتحدة إلى 60 ألف طن متري من 350 ألف طن، لكنه سيبقي على الحصص الحالية للبرازيل من منتجات الصلب الأخرى.