اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 06:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الولايات المتحدة تتحرك لكبح واردات الصلب من المكسيك والبرازيل

الإثنين، 31 أغسطس 2020 05:37 م
الولايات المتحدة تتحرك لكبح واردات الصلب من المكسيك والبرازيل مصانع الحديد والصلب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مكتب الممثل التجارى الأمريكى، اليوم، الاثنين، إنه بصد اتخاذ خطوات إضافية لكبح واردات الصلب من المكسيك والبرازيل وسط أوضاع صعبة في السوق المحلي ناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستبقي على إعفاء من الرسوم الجمركية لبعض واردات منتجات الصلب من المكسيك لحين إجراء مزيد من المشاورات بين البلدين في ديسمبر كانون الأول.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي أيضا إنه بصدد خفض الحصة المتبقة للبرازيل للعام 2020 لصادرات منتجات الصلب شبه التامة إلى الولايات المتحدة إلى 60 ألف طن متري من 350 ألف طن، لكنه سيبقي على الحصص الحالية للبرازيل من منتجات الصلب الأخرى.

 


البرازيل

جائحة كوفيد

الناتج الإجمالي المحلي

خبراء اقتصاديون

مكتب الممثل التجارى الأمريكى

واردات الصلب

المكسيك

السوق المحلي

جائحة كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة