الوطنية لاستثمارات الأوقاف تسدد 11 مليونا و200 ألف جنيه تأمينات العاملين بها

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم، أن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف سددت كامل مستحقات التأمينات الاجتماعية المستحقة على العاملين بها والتى بلغت 11 مليونا و200 ألف جنيه.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه لم يعد على المجموعة الوطنية أى متأخرات لصالح الهيئة العامة للتأمينات لأى من العاملين بها.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وجه فى أبريل الماضى، بمراعاة أحوال جميع العاملين بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف "المحمودية سابقا" وصرف مستحقاتهم كاملة، وعدم المساس بمستحقات أى من العاملين بها، وتأجيل تحصيل أقساط أى سلف مستحقة على العاملين بالمجموعة لمدة ثلاثة أشهر، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية التى تحافظ على سلامة العاملين بالمجموعة.

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد شكل مجموعة إدارة أزمة بالأوقاف خاصة بالتعامل مع آثار انتشار فيروس كورونا برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف – رئيس القطاع الدينى.

وتضم اللجنة فى عضويتها كل من: المهندس سمير مصطفى الشال – رئيس قطاع الخدمات المركزية، والمهندس سيد محروس – رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، وهشام عبد العزيز على – الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعبد الله حسن عبد القوى – مساعد الوزير لشئون المتابعة. وتضم اللجنة المهندس شريف أحمد مصطفى - رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، والدكتورة مها عقل – رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة.