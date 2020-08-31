اليوم السابع
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الهيئة العامة للسد العالى تؤكد جاهزية أسوان لاستقبال الزائرين الأجانب والمصريين

الإثنين، 31 أغسطس 2020 10:47 ص
الهيئة العامة للسد العالى تؤكد جاهزية أسوان لاستقبال الزائرين الأجانب والمصريين المهندس حسين جلال
كتب رامى محيى الدين

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قال المهندس حسين جلال رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، إن العودة السياحية ستعود بكامل قوتها، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير لاستقبال جميع الزوار، سواء اكانوا مصريين أو أجانب في أعظم مكانين بمحافظة اسوان وهى السد العالى والمركز الثقافي الإفريقى والمعروف بمتحف النيل .



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر: اتخذنا كافة الإجراءات والأماكن جاهزة لاستقبال الزوار ، والسد العالى مكان مفتوح ونراعى أن يكون كل زائر مرتديا الكمامة الخاصة به ونراعى التباعد ويكون على الأقل المسافة بين كل زائر والآخر 2 متر وينظمها المرشدين السياحيين بالتعاون مع الطاقم الأمني الموجود بالأماكن السياحية .

وتابع: كل الأعمال الخاصة بالصيانة والتشغيل في السد العالى أو برمز الصداقة تمت خلال فترة التوقف سواء لدورات المياه أو الأسفلت أو الطرق والتشجير وتم عمل المراجعة والصيانة الكاملة وهى جاهزة الآن لاستقبال الزائرين.

وأكمل: الدولة تولى اهتماما خاصا ببحيرة ناصر ومعبد أبو سمبل، كما أن هناك اهتمام بالأنشطة الزراعية والتعليمية والسياحية في المحافظة من قبل الدولة.

 

 


السد العالى

خزان اسوان

متحف النيل

ابو سمبل

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