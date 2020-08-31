اليوم السابع
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الإثنين، 31 أغسطس 2020 09:00 ص
خالد صلاح
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الهند تتهم الصين بالقيام بتحركات عسكرية على الحدود المتنازع عليها

الإثنين، 31 أغسطس 2020 08:23 ص
الهند تتهم الصين بالقيام بتحركات عسكرية على الحدود المتنازع عليها الجيش الهندى - صورة أرشيفية
رويترز

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ذكرت الهند اليوم الاثنين أن قوات صينية قامت بتحركات عسكرية في مطلع الأسبوع لتغير الوضع الراهن لحدودهما المتنازع عليها في خلاف جديد بين البلدين.

وقال الجيش الهندي في بيان "في ليل 29/30 أغسطس، انتهكت قوات جيش التحرير الشعبي التوافق السابق الذي جرى التوصل إليه في مباحثات عسكرية ودبلوماسية خلال المواجهة الحالية في (منطقة) لاداخ الشرقية وقام بتحركات عسكرية استفزازية لتغيير الوضع الراهن".

وأضاف أن الجنود الهنود أحبطوا محاولة صينية "لتغيير الحقائق على الأرض من جانب واحد".

 

 

 


الهند

الجيش الهندى

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الصين والهند

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