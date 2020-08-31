الهند تتهم الصين بالقيام بتحركات عسكرية على الحدود المتنازع عليها

رويترز

ذكرت الهند اليوم الاثنين أن قوات صينية قامت بتحركات عسكرية في مطلع الأسبوع لتغير الوضع الراهن لحدودهما المتنازع عليها في خلاف جديد بين البلدين.

وقال الجيش الهندي في بيان "في ليل 29/30 أغسطس، انتهكت قوات جيش التحرير الشعبي التوافق السابق الذي جرى التوصل إليه في مباحثات عسكرية ودبلوماسية خلال المواجهة الحالية في (منطقة) لاداخ الشرقية وقام بتحركات عسكرية استفزازية لتغيير الوضع الراهن".

وأضاف أن الجنود الهنود أحبطوا محاولة صينية "لتغيير الحقائق على الأرض من جانب واحد".