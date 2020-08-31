النيابة تصرح بدفن جثة سباك لقى مصرعه إثر سقوطه من الدور الخامس لعقار بالمعصرة

أمرت نيابة حلوان، بالتصريح بدفن جثة سباك لقي مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سقالة بالطابق الخامس لعقار سكنى فى منطقة المعصرة، أثناء تركيب مواسير، وانتقلت النيابة لمناظرة جثة المتوفى، حيث تبين إصابته بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلى نتجية الارتطام، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقت قوات الأمن بالقاهرة، بلاغا بمصرع سباك وإصابة آخر، إثر سقوطهما من أعلى سقالة بالطابق الخامس لعقار سكنى فى منطقة المعصرة، أثناء تركيب مواسير، ونقلت سيارة اسعاف جثة المتوفى والمصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من المستشفى العام مفادها استقبال جثة عامل وآخر مصاب وحالته خطرة، إثر سقوطهما من الطابق الخامس لعقار سكنى فى منطقة المعصرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان، وتبين أثناء قيام شخصين يعملان بالسباكة بتركيب مواسير بالطابق الخامس أعلى عقار سقطا وتوفي أحدهما وأصيب الآخر، وحرر محضر بالواقعة.