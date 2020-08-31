اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 06:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"النيابة الإدارية " تصدر 3 توصيات لأعضائها عن قضايا مخالفات البناء

الإثنين، 31 أغسطس 2020 05:12 م
"النيابة الإدارية " تصدر 3 توصيات لأعضائها عن قضايا مخالفات البناء المستشار عصام المنشاوى - رئيس هيئة النيابة الإدارية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر المستشارعصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأثنين، منشورا تم تعمميه على أعضاء النيابة حول ظاهرة مخالفات البناء، وذلك في ضوء انتشار ظاهرة مخالفات البناء، وما توليه الدولة من اهتمام حيال منع هذه الظاهرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، التي تكفل الحد منها والقضاء عليها ، وبحسب ما ورد فى المنشورالتأكيدا على وجوب انفاذ حكم المادة 175 مكررا من التعليمات العامة للنيابات، المضافة بقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 222 لسنة 2019 في 21 أغسطس 2019، بشأن حالات الإحالة الوجوبية للمحاكمة التأديبية بهدف التصدي لتلك الظاهرة والحد من اثارها الاجتماعية واللاقتصادية.

وتضمن المنشور 3 توصيات جاءت على النحو التالى

 

1 - سرعة انجاز التحقيقات في القضايا المتعلقة بمخالفات البناء على وجه عاجل .

 

2 -  مراعاة ما تقتضيه المادة 175 مكررا من التعليمات العامة سالفة الذكر بإحالة كافة المخالفات التي تثبت التحقيق وقوعها إلى المحكمة التأديبية العاجلة.

 

3 -على النيابات اخطار مكتب المستشار رئيس الهيئة ببيان بالقضايا التي تتناول مخالفات البناء سالف الذكر.

 

 


النيابة الإدارية

مخالفات البناء

توصيات الهيئة

مديرى النيابات

أخبار الحوادث

أخبار عاجله

أخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نيابة النزهة تأمر بإخلاء سبيل السيدة المتهمة بالتعدى على ضابط شرطة.. كفالة 2000 جنيه للمتهمة وحجزها لحين السداد.. السب والقذف ومقاومة السلطات أبرز التهم.. والنيابة الإدارية تحقق بشأن كون المتهمة عضوة بالهيئة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 04:15 م

النيابة الإدارية تحقق في واقعة تعدى على ضابط بمحكمة مصر الجديدة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 01:21 م

النيابة الإدارية تحيل 15 مسئولا بالهيئة العامة لقصور الثقافة للمحاكمة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:55 م

تعرف على توصيات النيابة الإدارية لمنع تكرار حوادث غرق المعديات

الجمعة، 14 أغسطس 2020 09:00 ص

وزير الإسكان يتوعد المخالفين: لن نترك بناء مخالفا ومن لن يتقدم للتصالح لا يلوم إلا نفسه

الأحد، 12 يوليه 2020 10:41 م

السيسي للمخالفين: هتدفعوا كويس عشان نقدر نصلح اللى حصل نتيجة البناء المخالف

الأحد، 12 يوليه 2020 12:53 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة