النيابة الإدارية تحيل 15 مسئولا بالهيئة العامة لقصور الثقافة للمحاكمة

كتب عبد الله محمود

قررت النيابة الإدارية إحالة 15 مسئولًا بالهيئة العامة لقصور الثقافة بينهم رئيس إقليم وسط وجنوب الصعيد ومدير عام فرع ثقافة الأقصر للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها الإضرار بالمال العام، حيث أكد تقرير الاتهام في لقضية رقم 215 لسنة 61 قضائية عليا أن جميع المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا الأحكام والقواعد المالية المعمول بها والمنصوص عليها في القوانين واللوائح مما ترتب عليه المساس بالمال العام.

وكشفت التحقيقات أن طلعت مصطفى مهران، رئيس إقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة قام بتشكيل لجنة لنقل وحدات التكييف المركزي من قصر ثقافة الأقصر إلى إقليم وسط وجنوب الصعيد بأسيوط دون الرجوع إلى الإدارة العامة للشئون الهندسية لقصور الثقافة لتحديد مدى ملائمة مقر الإقليم لتركيب وحدات التكييف مما ترتب عليه تلف أجزاء منه والإضرار بجهة عمله.

وتبين أن محمد أحمد علي، مدير الشئون المالية والإدارية بالإقليم، وحامد عبد المنعم أحمد، أمين مخزن ووليد راشد أحمد، موظف بالشئون الهندسية لم يعترضوا على قرار المحال الأول "رئيس الإقليم" بعدم تكليف عضو فني باللجنة وعدم فحص الأصناف قبل إستلامها، ولم يتخذوا الإجراءات المخزنية عند تسليم تلك الأصنف الخاصة بنقل وحدة التكييف المركزي بصفتهم أعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف على نقل تلك الوحدات من الأقصر إلى أسيوط، وقيام وليد راشد بصرف بدل انتقال رغم عودته من الأقصر الى أسيوط بالسيارة الخاصة بأجهزة التكييف.

وأكدت النيابة الإدارية أن مجدي محمد رفعت وثروت حافظ وعادل محمد إسماعيل وعاطف أحمد محمود وشفيق بخيت، الموظفون بالهيئة لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لتشوين وحدات التكييف بعد فكها من قصر ثقافة الأقصر مما ترتب عليه تلف البعض منها وفقد البعض الآخر.

ولم يتخذ عبد الحكم محمد عبد ربه، مدير عام فرع ثقافة الأقصر إجراءات تشكيل لجنة تتضمن أعضاء فنيين لإستلام وحدات التكييف المركزي وتسليمها للجنة المكلفة من جانب المحال الأول لنقلها الى أسيوط، والإكتفاء بتكليف أمين المخازن شفهيًا لحضور عملية التسليم.

وقام فاروق محمد عطيفي، رئيس مخازن قصر ثقافة الأقصر بتسليم وحدات التكييف للجنة من الإقليم لنقلها الى اسيوط دون أي سند قانوني.

وتضمنت التحقيقات أن محمود قاسم يوسف، رئيس القسم الفني وهشام طاهر خليل، مدير الصيانة وجابر عبد الله عبد الباسط، فني تكييف، بصفتهم أعضاء لجنة تشوين الأجهزة لم يتخذوا الإجراءات اللازمة حيال تخزين أجهزة التكييفوتركوها في العراء مما ترتب عليه تلفها.

ولم يتخذ أسامة السيد محمد، نائب مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر اجراءات تخزين أجهزة التكييف في محطة مياة الأقصر.