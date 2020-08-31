وأوضح البيان أنه يتواجد بالمستشفيات للعلاج حاليًا 154 حالة منهم 31 حالة في العناية المركزة، مشيرًا إلى أن أعلى الإصابات اليومية تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 167 حالة يليها النمسا السفلى 32 حالة وكل من النمسا العليا وتيرول 22 حالة وجاءت أقل الإصابات في كارينثيا وفورارلبرج وبلغت حالتي إصابة.