فيينا (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الاثنين، تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذكر بيان لوزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس في النمسا بلغ 27 ألفًا و438 حالة وقد تعافى منها 23 ألفًا و226 حالة بينما توفى 733 حالة.