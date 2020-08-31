أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الاثنين، تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذكر بيان لوزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس في النمسا بلغ 27 ألفًا و438 حالة وقد تعافى منها 23 ألفًا و226 حالة بينما توفى 733 حالة.
وأوضح البيان أنه يتواجد بالمستشفيات للعلاج حاليًا 154 حالة منهم 31 حالة في العناية المركزة، مشيرًا إلى أن أعلى الإصابات اليومية تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 167 حالة يليها النمسا السفلى 32 حالة وكل من النمسا العليا وتيرول 22 حالة وجاءت أقل الإصابات في كارينثيا وفورارلبرج وبلغت حالتي إصابة.
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