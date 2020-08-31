الموافقة على الحد الأقصى لقيد الإرتفاع لـ 13 قرية بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن الموافقة على الحد الأقصى لقيد الإرتفاع 9 م لـ 12 قرى بنطاق المحافظة وهى قرى محلة ثابت - الأبريقجي - الأشراك - القهوقية - أبو خرش التابعين للوحدة المحلية المجد مركز الرحمانية.

وقرى ( أبو درة - أبو السحما - عزبة الأشراك - أبو يحيى - عزبة يعقوب - محلة نصر) التابعين للوحدة المحلية للقانة - مركز شبراخيت، قرية شرنوب - وحدة محلية شرنوب - مركز دمنهور، والموافقة على قيد الإرتفاع 12 متر لقرية محلة داود – وحدة محلية المجد - مركز الرحمانية ).

وأكد المحافظ انه جارى إستكمال إجراءات إعتماد المخطط الإستراتيجي العام للقرى المذكورة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للقضاء على العشوائيات واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة وتنفيذاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 م ولائحته التنفيذية من إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للقرى وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووزارة الدفاع.