اليوم السابع
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المنشآت السياحية تؤكد التزام المطاعم والكافتيريات بتنفذ الإجراءات الاحترازية

الإثنين، 31 أغسطس 2020 11:04 ص
المنشآت السياحية تؤكد التزام المطاعم والكافتيريات بتنفذ الإجراءات الاحترازية عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية
كتبت آمال رسلان

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أكد  تقرير صادر عن  لجنة المتابعة  بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة شريف صادق ، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، التزام جميع المنشآت والمطاعم  السياحية الأعضاء بالغرفة الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بتنفيذ  كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
وأضاف التقرير الذى تم رفعه إلى عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن فريق عمل من قبل الغرفة والمكلفين من اللجنة  يقوم  بالمرور الدورى   على العديد من المنشآت السياحية لتقديم الدعم الفنى  والإرشادى لهم  ومتابعة تطبيقهم لهذه الإجراءات ، وتبين إلتزام كافة المنشآت والمطاعم السياحية بهذه الإجراءات .
 
وأضاف فريق العمل فى التقرير الذى أعده شريف صادق ، عضو مجلس الإدارة ،  أن جميع المطاعم السياحية تقوم بشكل دورى بتنفيذ عمليات تعقيم شاملة متواصلة لكافة الأماكن والمرافق  التابعة لها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى عممتها الغرفة والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار،  للحماية من فيروس كورونا والحد من انتشاره. 
 
من جانبه، قال شريف صادق ، عضو مجلس الإدارة ، رئيس لجنة المتابعة بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن جميع المطاعم نفذت عمليات التعقيم، ووزعت القفازات والكمامات على موظفيها، ووفرت أجهزة التعقيم اليدوية في كافة أنحاء المنشأة، مبينة أن بعض المطاعم تشترط على روادها إجراء عملية التعقيم على مدخل المطعم وقبل الدخول. 
 
وأضاف رئيس لجنة المتابعة بالغرفة: "إننا نعمل على  نشر الوعى من خلال أعضاء وفريق عمل اللجنة لشرح آليات التعامل والتدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، كما إن اللجنة بصدد الانتهاء من تصميم "بروشورات" وملصقات توعوية وتثقيفية بطريقة مبتكرة مستخدمة فيها أحدث الطرق  الحديثة  الطباعة، وذات تصميمات متميزة عبر فريق  تقنى  فنى على أعلى مستوى متخصص فى هذه المجال  للحماية من فيروس كورونا لتوزيعها على المطاعم والكافتيريات، وذلك  بالاتفاق مع إحدى المؤسسات الخاصة الراعية لتلك الحملة، وكذلك للتأكيد أيضاً على أمن وسلامة وصحة الغذاء المقدم لرواد المطاعم والمنشآت السياحية.

المطاعم

المنشات السياحية

السياحة

اخبار مصر

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