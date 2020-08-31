المفوضية الأوروبية تقدم 400 مليون يورو لمبادرة شراء لقاح كورونا

كتبت ـ هناء أبو العز

أكدت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، أنها ستقدم 400 مليون يورو، ضمانات لمبادرة "كوفاكس" التي تقودها منظمة الصحة العالمية لشراء لقاحات ضد فيروس كورونا.

وتنتهي اليوم الاثنين، المهلة أمام الدول الراغبة في المشاركة في المبادرة، التي تعرف باسم “كوفاكس”.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت أن نحو 172 دولة تتعاون مع مبادرة "كوفاكس" لضمان الإنصاف في الحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا.

والهدف من مبادرة كوفاكس التي يشترك في قيادتها كل من، التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) ومنظمة الصحة العالمية والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة، هو ضمان التوفير العالمي العادل للقاحات كوفيد-19 بمجرد تطويرها والتصريح باستخدامها، وتغطي المبادرة حاليا 9 لقاحات مرشحة كورونا المستجد وتستهدف تأمين الإمدادات وتسليم ملياري جرعة للدول الموقعة بنهاية عام 2021.

يذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، كانت قد أعلنت أن المؤتمر الدولي للمانحين الذي انعقد في بروكسل الرابع من مايو 2020 جمع 7,4 مليار يورو من أجل تطوير لقاح وعلاجات واختبارات خاصة بفيروس كورونا المستجد، وتعهدت باسم المفوضية، بتقديم مليار يورو لجهود تطوير لقاح وعلاجات وإجراء اختبارات لفيروس كورونا المستجد.