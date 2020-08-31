اليوم السابع
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المشدد 3 سنوات لعامل خردة لحيازته 9 لفافات هيروين لترويجه بالشرقية

الإثنين، 31 أغسطس 2020 11:13 ص
المشدد 3 سنوات لعامل خردة لحيازته 9 لفافات هيروين لترويجه بالشرقية محكمة - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عامل خردة بالسجن المشدد 3 سنوات لحيازته 9 لفافات من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى، ومحمد بده، وسكرتارية خالد إسماعيل.

 تعود أحداث القضية رقم 2904 لسنة 2020 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، ليوم 12 أبريل، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من قسم أول العاشر من رمضان يفيد قيام الرائد أحمد فخرى عاشور، نقيب شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط " أيمن م إ" 29 سنة عامل خردة ومقيم دائرة قسم ثانى الزقازيق، بحيازته كمية 9 لفافات من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار.

 وتم إحالته من قبل أحمد الخولى، وكيل النيابة الكلية بجنوب الزقازيق، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.


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