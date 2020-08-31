اليوم السابع
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الإثنين، 31 أغسطس 2020 01:17 م
خالد صلاح
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المشدد 3 سنوات لربة منزل لحيازتها 27 جرام هيروين لترويجه بالعاشر

الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:13 م
المشدد 3 سنوات لربة منزل لحيازتها 27 جرام هيروين لترويجه بالعاشر محكمة - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، ربة منزل بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه لحيازتها 27 جراما من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدي، ومحمد بده، وسكرتارية خالد إسماعيل.

  تعود أحداث القضية رقم 13266 لسنة 2019 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، ليوم 11 نوفمبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من قسم أول العاشر من رمضان يفيد قيام الرائد أحمد فخري  العزازى، نقيب شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات  من ضبط "  سها ح ج " 34 سنة ربة منزل مقيم دائرة قسم أول الزقازيق، بحوزتها 27 جراما من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار.

 وتم إحالتها من قبل محمد الخطيب ، وكيل النيابة الكلية بجنوب الزقازيق، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.

 



 

 


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المخدرات

الاتجار بالمخدرات

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