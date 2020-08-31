اليوم السابع
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المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية يختتم حملة" لأنى رجل"

الإثنين، 31 أغسطس 2020 05:47 م
المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية يختتم حملة" لأنى رجل" حملة لأنى رجل
الاسكندرية جاكلين منير

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اختتمت اليوم فاعليات المرحلة الثانية من مبادرة "لأنى رجل " التى ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضه و هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة خلال الفترة من 29 حتى 31 أغسطس 2020 .
 
و صرحت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس بالإسكندرية فى بيان صادر اليوم  ان الحمله استمرت على مدار 3 ايام  و  تضمنت  لقاءات (فردية و جماعية ) قام بها فريق العمل من الشباب المتطوع المكون من .10. شاب، واستهدفت  1829 شاب ورجل و  344  سيدة و  417    طفل بإجمالي     2590   فرد و ذلك بنادي الأتحاد السكندري و نادي اعضاء هيئة التدريس و مراكز شباب العمراوي و الأنفوشي و مشيخه الأزهر الشريف لجنه الفتوى و جولات بأماكن تجمعات الشباب .
 
يذكر أن حملة لانى رجل تهدف إلى نشر الوعى بين الرجال والشباب بأهمية تمكين المرأة من خلال عدد من الرسائل الأساسية التى تتضمن دعم الرجل للمرأة فى العمل، التعليم ، ممارسة الرياضة، المشاركة فى الأعمال المنزلية ،  والتعامل معها فى العمل و الدراسة باحترام ، المشاركة فى تربية الأولاد ، مناهضة العنف ضد المرأة، وحمايتهن من التحرش وختان الإناث و الزواج المبكر و لاقت رسائل الحمله استحسان المستهدفين
 

 


الاسكندرية

القومى للمرأة

حقوق المرأة

تقارير مصرية

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