المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية يختتم حملة" لأنى رجل"

اختتمت اليوم فاعليات المرحلة الثانية من مبادرة "لأنى رجل " التى ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضه و هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة خلال الفترة من 29 حتى 31 أغسطس 2020 .

و صرحت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس بالإسكندرية فى بيان صادر اليوم ان الحمله استمرت على مدار 3 ايام و تضمنت لقاءات (فردية و جماعية ) قام بها فريق العمل من الشباب المتطوع المكون من .10. شاب، واستهدفت 1829 شاب ورجل و 344 سيدة و 417 طفل بإجمالي 2590 فرد و ذلك بنادي الأتحاد السكندري و نادي اعضاء هيئة التدريس و مراكز شباب العمراوي و الأنفوشي و مشيخه الأزهر الشريف لجنه الفتوى و جولات بأماكن تجمعات الشباب .

يذكر أن حملة لانى رجل تهدف إلى نشر الوعى بين الرجال والشباب بأهمية تمكين المرأة من خلال عدد من الرسائل الأساسية التى تتضمن دعم الرجل للمرأة فى العمل، التعليم ، ممارسة الرياضة، المشاركة فى الأعمال المنزلية ، والتعامل معها فى العمل و الدراسة باحترام ، المشاركة فى تربية الأولاد ، مناهضة العنف ضد المرأة، وحمايتهن من التحرش وختان الإناث و الزواج المبكر و لاقت رسائل الحمله استحسان المستهدفين