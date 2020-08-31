اليوم السابع
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الإثنين، 31 أغسطس 2020 11:19 م
خالد صلاح
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المؤشر اس اند بى 500 فى بورصة وول ستريت يسجل أكبر مكاسبه لشهر أغسطس

الإثنين، 31 أغسطس 2020 10:42 م
المؤشر اس اند بى 500 فى بورصة وول ستريت يسجل أكبر مكاسبه لشهر أغسطس بورصة وول ستريت
رويترز

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سجل المؤشر ستاندرد اند بورز500 في بورصة وول ستريت أكبر مكاسبه لشهر أغسطس في أكثر من ثلاثة عقود، رغم أنه أغلق اليوم الاثنين منخفضا مع توخي المستثمرين الحذر.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع بفضل مكاسب لشركات كبرى للتكنولوجيا من بينها أبل.

وساعد تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالتسامح مع التضخم وإبقاء معدلات الفائدة منخفضة، إضافة إلى تطورات إيجابية في لقاحات وعلاجات لمرض كوفيد-19 وصعود قوي لأسهم شركات التكنولوجيا المؤشرين ستاندرد اند بورز500 وناسداك على الوصول إلى مستويات قياسية مرتفعة في أغسطس آب.

لكن بينما تواصل ولايات مثل نيو جيرسى تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا، أشار مستثمرون إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أرجاء الولايات المتحدة تخطى ستة ملايين يوم الأحد وهو ما يعني أن الأزمة ستبقى في المستقبل المنظور.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 223.82 نقطة، أو 0.78 بالمئة، إلى 28430.05 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 7.70 نقطة، أو 0.22 بالمئة، ليغلق عند 3500.31 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 79.82 نقطة، أو 0.68 بالمئة، إلى 11775.46 نقطة.

 

 

 


بورصة وول ستريت

المؤشر ناسداك

ستاندرد اند بورز500

اقتصاد وبورصة

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