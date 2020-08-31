المؤشر اس اند بى 500 فى بورصة وول ستريت يسجل أكبر مكاسبه لشهر أغسطس

رويترز

سجل المؤشر ستاندرد اند بورز500 في بورصة وول ستريت أكبر مكاسبه لشهر أغسطس في أكثر من ثلاثة عقود، رغم أنه أغلق اليوم الاثنين منخفضا مع توخي المستثمرين الحذر.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع بفضل مكاسب لشركات كبرى للتكنولوجيا من بينها أبل.

وساعد تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالتسامح مع التضخم وإبقاء معدلات الفائدة منخفضة، إضافة إلى تطورات إيجابية في لقاحات وعلاجات لمرض كوفيد-19 وصعود قوي لأسهم شركات التكنولوجيا المؤشرين ستاندرد اند بورز500 وناسداك على الوصول إلى مستويات قياسية مرتفعة في أغسطس آب.

لكن بينما تواصل ولايات مثل نيو جيرسى تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا، أشار مستثمرون إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أرجاء الولايات المتحدة تخطى ستة ملايين يوم الأحد وهو ما يعني أن الأزمة ستبقى في المستقبل المنظور.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 223.82 نقطة، أو 0.78 بالمئة، إلى 28430.05 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 7.70 نقطة، أو 0.22 بالمئة، ليغلق عند 3500.31 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 79.82 نقطة، أو 0.68 بالمئة، إلى 11775.46 نقطة.