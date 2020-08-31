القوات البحرية الروسية تنفذ مناورات "درع المحيط" فى المنطقة القطبية الشمالية

أ ش أ

نفذت القوات البحرية الروسية مناورات "درع المحيط" بمشاركة طائرات وسفن حربية وغواصات ووحدات برية ساحلية في المنطقة البحرية بين شبه جزيرتي تشوكوتكا وألاسكا.

وقال القائد العام للقوات البحرية في الجيش الروسي نيقولاي يفميموف، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، "إن تدريبات كبيرة وموجهة كهذه هي الأولى من نوعها التي يجريها الجيش في المنطقة القطبية الشمالية".

وأضاف أن وجهة التركيز الرئيسة للتدريبات هي تشوكوتكا، ويخضع قطاع القطب الشمالي لسيطرة القوات المسلحة الروسية ونقوم بتعزيز وجودنا هنا لدفع التنمية الاقتصادية لهذه المنطقة إلى الأمام.

وتأتي هذه التدريبات ضمن المرحلة الرئيسية لمناورات "درع المحيط" العسكرية البحرية، ويشارك فيها أسطول المحيط الهادئ والأسطول الشمالي وأسطول البلطيق بـ50 سفينة حربية وسفينة دعم إضافة إلى الطيران البحري.

يشار إلى أن مناورات "درع المحيط" انطلقت في 3 أغسطس من بحر البلطيق لتشمل لاحقا مناطق أخرى شمال وشرقي البلاد.