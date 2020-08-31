القمة العالمية للمناخ تنطلق فى فيينا فى 17 سبتمبر بحضور الرئيس النمساوى والنجم شوارزينجر

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أكد الرئيس النمساوى الكسندر فان دير بيلين أن القمة العالمية لحماية المناخ سوف تعقد فى فيينا فى موعدها فى 17 سبتمبر المقبل .

وقال فان دير بيلين فى تصريحات له اليوم الاثنين أنه حتى الآن لم يتم التوافق على عقدها عبر تقنية الفيديو أو بالحضور المباشر للمشاركين .



وأضاف الرئيس أنه للاسف لا يوجد لقاح ضد أزمة المناخ مشيرا الى أن الشيء الوحيد الذى يمكن أن يساعد فى هذه القضية الحيوية هو الادراك الجيد لمخاطرها والعمل الحاسم لمواجهتها.



وأعرب الرئيس عن تقديره الواسع لجهود النجم الامريكي ذو الاصول النمساوية أرنولد شوارزنيجر والذي يعمل كسفير دولي فى ملف مكافحة تغير المناخ لافتا الى أننا سنعمل بشجاعة وثقة على مستقبل جيد بالتعاون مع جميع الاطراف