الغرف السياحية تعلن مد سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية حتى نهاية سبتمبر

كتبت آمال رسلان

أبلغت وزارة السياحة والاثار اتحاد الغرف السياحية بموافقة وزارة التضامن الاجتماعى بتجديد مد تأجيل سداد المستحقات، لقطاع السياحة والمنشآت الفندقية حتى 30 سبتمبر 2020، وجارى اصدار منشور من هيئة التأمين الاجتماعى بالاجراءات التنفيذية.

وقال وحيد عاصم عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية ان الوزارة ارسلت خطابا رسميا بالموافقة لاتحاد الغرف السياحية وتم تعميمه على الغرف الخمس التابعة للاتحاد، لابلاغ جميع الشركات والمنشآت السياحية والفندقية.

وأكد عاصم ان هذه الموافقة تأتى بناء على طلب تقدم به الاتحاد لتأجيل كافة المستحقات التأمينية بدون حساب مبالغ اضافية فى الفترة من ابريل وحتى سبتمبر، وكذلك الموافقة على السماح بتقسيط سداد المستحقات بعد انتهاء المهلة الممنوحة على ستة اشهر بداية من اكتوبر المقبل.

كانت الغرف السياحية قد ابلغت اعضائها من شركات السياحة والفنادق والمنشآت السياحية بضوابط استئناف السياحة الثقافية والتنقل بين المحافظات السياحية بداية من أول سبتمبر المقبل، وطالبت اعضائها بالالتزام بتطبيق الضوابط بشكل حازم حتى لا تتعرض المنشآت المخالفة للعقوبة.

واكدت وزارة السياحة والاثار على ضوابط السلامة الصحية التى اعتمدتها الوزارة لتطبيقها بالمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم.

وكذلك عممت قرارات مجلس الوزراء فيما يخص ضرورة اجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول للاراضى المصرية، وقالت الغرف فى منشور تم تعميمه لأعضائها ان القرار ينص على حظر دخول القادمين إلى مصر دون ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبي) قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول الأراضي المصرية.