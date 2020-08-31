وأضاف "أن حلا آمنا قد يتمثل في إصدار (استخدام طارىء) للقاح قبل نهاية المرحلة الثالثة على مجموعات معينة من المرضى، أى لن يكون شاملا الجميع".

يذكر أن الصين وروسيا وافقتا على استخدام لقاحات دون انتظار انتهاء هذه المرحلة، التي عادة ما يتم التأكد فيها من مدى سلامة اللقاح وفعاليته.

وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب قد أعلن مرارا قرب التوصل إلى لقاح آمن ضد الفيروس، الذي أصاب وقتل مئات الآلاف في الولايات المتحدة.