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العمليات المشتركة العراقية تؤكد تأمين الحدود مع سوريا بالكامل

الإثنين، 31 أغسطس 2020 05:23 م
العمليات المشتركة العراقية تؤكد تأمين الحدود مع سوريا بالكامل العراق
كتب أحمد عرفة

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أكدت العمليات المشتركة العراقية، أن الحدود مع سوريا مؤمنة بالكامل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال السفير الأمريكى لدى العراق ماثيو تولر اليوم الإثنين، إن بلاده لا تريد بقاء عسكريا دائما أو قواعد دائمة في العراق، مضيفا أن واشنطن ستقرر بقاء قواتها أو خروجها من هذا البلد على ضوء استعداد القوات العراقية، وأضاف تولر - في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن هناك بعضا من سوء الفهم والتشويش المقصود على طبيعة العلاقة بين التحالف الدولي والحكومة العراقية، وواشنطن لا تريد بقاء عسكريا دائما أو قواعد دائمة في العراق.

 

وأوضح تولر "أن القوات الأمريكية غادرت العراق، إلا أنه في عام 2014 طلبت الحكومة العراقية المساعدة في قتال تنظيم داعش الإرهابي، وحققنا مع شركائنا الكثير من التقدم ونحن بالمرحلة الأخيرة من الحملة ضد الإرهاب وبعدها لن يكون هناك حاجة للتواجد في العراق".

 


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