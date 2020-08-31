العربية للتصنيع تتعاون مع شركة ألمانية لصناعة اللوحات المرورية المؤمنة

كتب زكى القاضى

شهد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع وماركوس مولار " رئيس مجلس إدارة شركة ألمانية عالمية - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - توقيع عقد الشراكة والتعاون، لتأسيس الشركة العربية الألمانية لتصنيع اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة .

في هذا الصدد، أكد "التراس"، علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز فرص الاستثمار، وتعميق التصنيع المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى صناعة اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة، بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأوضح "التراس"، أن الشركة العربية الألمانية، تعد صرحاً صناعياً جديداُ يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا تصنيع اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة لكافة أنواع المركبات ووسائل النقل المختلفة بمعايير الثورة الصناعية الرابعة, مشيداً بالتعاون مع شركة تونـجز التي تعد من كبري الشركات العالمية المتخصصة في صناعة اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة .

وأضاف أن الإتفاق يتضمن تدبير أحدث الماكينات وخطوط الإنتاج الألمانية الصنع ذات التكنولوجيات التصنيعية الرقمية الحديثة التى تتوافق مع منظومة النقل الذكى.

وأوضح التراس، أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف بهذا التعاون تلبية كافة احتياجات وزارة الداخلية من اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة، وفقاً لمعايير الجودة العالمية والتوسع مستقبلاً للتصدير لدول المنطقة العربية والأفريقية.

من جانبه، أوضح ماركوس مولار، أن توقيع هذا الإتفاق يؤكد الدور المحورى الذى تلعبه الهيئة العربية للتصنيع فى إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وتطويرها وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

كما أكد " مولار" على أهمية عقد الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع لتلبية احتياجات وزارة الداخلية المصرية من اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة والتصدير للمنطقة العربية والأفريقية، مشيداً بالإمكانيات التصنيعية والبشرية المتميزة بالهيئة العربية للتصنيع.