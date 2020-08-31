اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 05:13 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

العراق يسعى لتسريع مجمع للبتروكيماويات لتنويع مصادر الدخل

الإثنين، 31 أغسطس 2020 04:45 م
العراق يسعى لتسريع مجمع للبتروكيماويات لتنويع مصادر الدخل وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الاثنين إن العراق يهدف لأن تكون الإجراءات القانونية والتعاقدية جاهزة بحلول نهاية العام لمصنع في البصرة قد يجعل البلاد أكبر منتج للبتروكيماويات في المنطقة.

وفي 2015، وقعت رويال داتش شل إتفاقا مع العراق قيمته 11 مليار دولار لبناء مجمع للبتروكيماويات في البصرة في إطار خطط العراق لتنويع مصادره للدخل.

وقال عبد الجبار في بيان إن وزارة النفط العراقية عقدت في الأيام القليلة الماضية اجتماعات مكثفة مع السلطات المعنية واتفقت على تسريع الإجراءات المطلوبة ووضع اللمسات النهائية على الإجراءات التعاقدية والقانونية مع الأطراف المعنية، ومن بينها شل انترناشونال، قبل نهاية العام الحالي.

 


العراق

مجمع للبتروكيماويات

وزارة النفط العراقية

النفط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة