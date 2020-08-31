العثور على جثة سيدة مسنة داخل ترعة السلام بالدقهلية

عثر أهالي قرية العصافرة التابعة لمركز المطرية بمحافظة الدقهلية على جثة مجهولة لسيدة مسنة داخل ترعة السلام، وقد تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز المطرية بالعثور على جثة مجهولة لسيدة داخل مياه ترعة السلام، وعلي الفور انتقل صباط مباحث مركز المطرية برئاسة الرائد أحمد يسري رئيس المباحث.

وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة مسنة ترتدي ملابساها بالكامل ولا يوجد معها أى إثبات شخصية، ولا يوجد أثار عنف على جسدها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المطريه تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة، وكلفت المباحث بعمل التحريات لمعرفة هوية السيدة وأسباب تواجدها فى مكان الحادث.