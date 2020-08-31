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الصحة العالمية تؤكد فتح الاقتصادات قبل السيطرة على كورونا قد يسبب كارثة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 06:24 م
الصحة العالمية تؤكد فتح الاقتصادات قبل السيطرة على كورونا قد يسبب كارثة فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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حذرت منظمة الصحة العالمية، من فتح الاقتصادات قبل السيطرة على الفيروس، مؤكدة أن هذا الأمر قد يسبب كارثة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. وأضافت "الصحة العالمية: "نريد عودة آمنة للموظفين والطلاب إلى أعمالهم ومدارسهم".

وكان الدكتور هانز كلوج كبير المسئولين فى منظمة الصحة العالمية، قد أكد إنه من المرجح أن يكون الشباب على اتصال وثيق مع كبار السن مع برودة الطقس في أوروبا، مما يزيد من احتمالية انتشار المرض إلى الفئات الأكثر ضعفًا.
 
وقال من كوبنهاجن ، مقر منظمة الصحة العالمية في أوروبا: "لا نريد عمل تنبؤات غير ضرورية، لكن هذا بالتأكيد أحد الخيارات، ففى مرحلة ما سيكون هناك المزيد من حالات دخول المستشفى وزيادة الوفيات".

 

 


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