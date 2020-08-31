السنوركلنج واللعب مع الدلافين.. رواج سياحي في محمية وادي الجمال.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تقع محمية وادي الجمال، جنوب مدينة مرسى علم، بمحافظة البحر الأحمر، والتى أصبحت مواقعها المختلفة وخاصة البحرية منها، تشهد رواجا سياحيا ملحوظا حيث تصل إليها مجموعات شبابية ورحلات عائلية مختلفة من محافظات مختلفة .

من جانبه يقول أحمد حامد، أحد منظمي رحلات السياحية الشبابية بوادي الجمال، أن هناك إقبالا كبيرا وملحوظا علي مواقع المحمية، خاصة من المجموعات الشبابية من محافظات وجه بحري، وأصبحت محمية وادي الجمال علي رأس البرامج السياحية لجميع زائري مدينة مرسي علم .

وأضاف حامد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الرحلات تبدأ من الساعة الثامنة صباحا بعمل السنوركلنج بشاطئ حنكوراب أو شرم اللولي المصنفين عالميا ضمن أفضل شواطئ العالم، كذلك بعد الانتهاء من السياحة والسنوركلنج في تلك الشواطئ تبدأ عملية الهدوء والإسترخاء بمنطقة القلعان الخلابة ومشاهدة أشجار المانجروف الضخمة .

وكذلك يتخلل الرحلة السياحة في بحيرة النيزك الشهيرة التي ذكرتها إحدي المجالات الأمريكية الشهيرة بأنها ضمن أفضل الرحلات في البحر الأحمر، مؤكدًا أن ذلك لا يتعدي تكلفة الرحلة 300 جنيه .

كما تأتي علي رأس رحلات مرسي علم البحرية رحلة اللعب مع الدلافين ومشاهدتها، حيث إنه يظهر في كل صباح إسراب الدلافين في سطايح كل صباح والتي تعد رحلة خاصة بالمنطقة.

من جانبه قال باحث بيئي بالبحر الأحمر لـ"اليوم السابع"، إن هناك رحلات سياحية تنظمها شركات السياحة لمحمية وادى الجمال من محافظة القاهرة والإسكندرية والمحافظات الأخرى ويصل يوميًا أكثر من رحلة للمحمية والإستمتاع بالطبيعة الخلابة.

وأوضح الباحث، أن شاطئ القلعان وحنكوراب بمحمية وادى الجمال من أجمل شواطئ العالم، وكان هناك الكثير ممن زاره من قبل ينتظرون فتح المحميات مجددا لزيارتهم، مؤكدًا أن أغلب الزوار من المهتمين بالطبيعة وجمالها، وأن أغلب الرحلات الوافدة لوادى الجمال فى تلك التوقيت ضمن السياحة الداخلية، موضحًا أن هناك إلتزام تام وتأكيد من إدارة المحمية على الزوار بالحفاظ على البيئة.

وكشف بدوره عن أن وزارة البيئة وضعت منذ فترة طويلة تصورًا بيئيصا سياحيًا لمحمية وادى الجمال، خاصة مع وجود سكان محللين داخل المحمية، حيث أصبحت المحمية مصدر جذب سياحى ودخل قومى للدولة وخاصة بعد تحديد تذاكر دخول لها.



رحلات المصريين في وادي الجمال بالبحر الأحمر (1)



رحلات المصريين في وادي الجمال بالبحر الأحمر (2)



رحلات المصريين في وادي الجمال بالبحر الأحمر (3)



رحلات المصريين في وادي الجمال بالبحر الأحمر (4)



رحلات المصريين في وادي الجمال بالبحر الأحمر (5)



رحلات المصريين في وادي الجمال بالبحر الأحمر (6)



رحلات المصريين في وادي الجمال بالبحر الأحمر (7)