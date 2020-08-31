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السعودية تثمن اتفاق السلام في السودان وتعتبره خطوة مهمة لتحقيق طموحات الشعب

الإثنين، 31 أغسطس 2020 05:21 م
السعودية تثمن اتفاق السلام في السودان وتعتبره خطوة مهمة لتحقيق طموحات الشعب توقيع اتفاق السلام فى السودان
كتب أحمد عرفة

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قالت المملكة العربية السعودية، إن السلام خطوة مهمة لتحقيق طموحات الشعب السوداني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت المملكة العربية السعودية: نقف إلى جانب السودان وندعم كل ما يعزز أمنه.

وفى وقت سابق قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة رئيس فريق الحكومة في مفاوضات السلام، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن اتفاق السلام، بين حكومة السودان و "الجبهة الثورية" الذي تم توقيعه اليوم بالأحرف الأولى في جوبا، يمثل فجرا جديدا للسودان، معربا عن شكره لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونوابه وأعضاء حكومته وفريق الوساطة على صبرهم وتحملهم طوال فترة المفاوضات.

 

وقال دقلو، في كلمته خلال حفل توقيع اتفاق السلام، إن الحروب لا تقوم من فراغ ولكن لغياب العدالة والمشروع الوطني، لافتا إلى أنه طوال عقود الحرب لم يكسب أحد بل خسرنا كل الماضي وربما نخسر المستقبل إن لم نعترف بالفشل ونواجهه.

 


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