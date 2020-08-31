اليوم السابع
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السبكى: هيئة الرعاية الصحية أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي

الإثنين، 31 أغسطس 2020 05:00 ص
السبكى: هيئة الرعاية الصحية أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن الهيئة هي إداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل للمنتفعين بأعلى مقاييس الجودة مضيفًا أن المستشفيات التي تقدم الخدمة للمنتفعين ستحصل على الاعتماد الكامل من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن النظام الصحى الجديد يعطى الحق للمنتفع بالتوجة لأقرب مستشفى فى حالة الطوارئ لتلقى العلاج والمتابعة حتى تمام الشفاء.

وكان الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة، قال إن مشروع التأمين الصحي الشامل هو أحد أفضل المنظومات الصحية في العالم، وهو مشروع لم يكن يرى النور إلا بإصرار من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى.

​وقال السبكى، إن هناك أكثر من 2.9 مليون مواطن سجلوا بياناتهم في منظومة التأمين الصحي الشامل حتى الآن، وتم تقديم أكثر من 2 مليون خدمة صحية بينها 25 عملية جراحية، منها 5 عمليات جراحية ذات مهارة طبية عالية، مضيفًا أن أعظم تحدي في علم الإدارة في أي مشروع هو الاهتمام بالعنصر البشري، والذي يشمل القائمين على الخدمة بالإضافة للمواطن نفسه، مشيرًا إلى أن ذلك النظام يضمن لكل أفراد الأسرة الرعاية الصحية اللازمة.


الرعاية الصحية

المستشفيات

التأمين الصحي الشامل

منظومة التأمين الصحي الشامل

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