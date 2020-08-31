"الرعاية الصحية" تعلن نجاح جراحات القساطر التشخصية والعلاجية بنسبة 99%

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة الرئيسية فى تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، عن نجاح عمليات القسطرة القلبية العلاجية والتشخيصية التى تم إجرائها بمستشفى النصر التخصصى للأطفال ببورسعيد، بنسبة 99%، لافتة إلى إجراء 1320 قسطرة قلبية علاجية وتشخيصية ناجحة من خلال فريق قسطرة القلب بالمستشفى الذى حقق نسب نجاح أعلى من النسب العالمية مما يؤكد مهارة وتميز الفريق الطبي.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى إجراء 1629 عملية كبرى ومتقدمة وذات مهارة بمستشفى النصر التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد منذ تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة وحتى الآن، بالإضافة إلى تركيب 383 دعامة، وإجراء861 قسطرة تشخيصية، فضلًا عن تركيب أكثر من67 جهاز منظم لضربات القلب تحت الجلد لتتبع معدل ضربات القلب واستعادة نبضات القلب الطبيعية.

وأوضح الدكتور محمد فهيم موسى المشرف العام على الإدارة المركزية للرعاية العلاجية والعاجلة بالهيئة، أنه جرى تفعيل منظومة قسطرة القلب الطارئة بمستشفى النصر التخصصى، لضمان إجراء التدخلات الجراحية الطارئة فى الدقائق الأولى من بدء أعراض الإصابة القلبية، ولفت أن المستشفى تضم فريق كامل لجراحة القلب يضم استشاريين فى تخصصات التخدير والقلب والجراحة بالإضافة إلى اخصائى العناية المركزة وطبيب مقيم لجراحة القلب للعمل على مدار 24ساعة، وأشار إلى جاهزية واستعداد المستشفى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لاستقبال كافة الحالات، مؤكدًا على قدرة الفريق الطبى بالمستشفى على إجراء عمليات فى غاية الصعوبة والدقة تنفذ بصورة تضاهى وتتفوق على مثيلاتها فى العالم.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل"، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تسعى دائمًا إلى تطوير حزم الخدمات الطبية المقدمة من خلال المنشآت الصحية التابعة لها، والتى تعمل حاليًا بمحافظة بورسعيد كأولى محافظات التأمين الصحى الشامل، وقريبًا ستنطلق بمحافظة الأقصر إلى أن تمتد لتشمل كل ارجاء جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى إضافة حزم الخدمات المستحدثة إلى كل مستشفيات الهيئة بمحافظة بورسعيد ومن ضمنها مستشفى النصر التخصصى، حيث تم إضافة (3) خدمات مستحدثة بالمستشفى شملت "القسطرة الطرفية، والمسح الذرى، والغسيل الكلوى للأطفال".

وتابع أن الهدف من إضافة هذه الخدمات المستحدثة بالمستشفيات، هو تقديم الخدمة الطبية المميزة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة طبقًا لاحتياجاتهم الفعلى، وبما يمكن المنتفع من الحصول على الخدمة داخل المحافظة دون الحاجة إلى السفر خارجها، وذلك مع الحفاظ على جودة الخدمة الطبية المقدمة بالمنظومة على يد مجموعة من أفضل الاستشاريين والأساتذة المشهود لهم بالكفاءة.

ولفت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أن مستشفى النصر التخصصى للأطفال، والتى تقدم الخدمات لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، تتعاون مع مؤسسة مجدى يعقوب للقلب من خلال بروتوكول تعاون يهدف لضمان تقديم خدمة صحية مميزة للمواطن المصرى وفقًا لأعلى المعايير القياسية الطبية العالمية، كما أن المستشفى فى أتم الاستعداد لاستقبال كافة حالات جراحات قلب الكبار والأطفال والعيوب الخلقية على مدار الساعة بمحافظة بورسعيد.

يشار إلى أن وفد المعهد البريطانى للتميز فى الرعاية الصحية، وهو الجهة العليا فى بريطانيا لاعتماد بروتكولات العلاج وأدلة العمل والممارسة الإكلينيكية (NICE) قاموا بزيارة لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد فى مارس الماضى، وأشادوا بما تم إنجازه من تقدم فى مستوى الخدمات الطبية المقدمة وطبيعتها ومستواها الاحترافى خلال فترة وجيزة على أرض الواقع، كما أثنوا على المستوى الذى وصل إليه أطباء مستشفى النصر التخصصى، وهو الأمر الذى يأتى انعكاسًا لدورات التدريب الخارجية والداخلية المختلفة والتأهيل الذى حصلوا عليه لضمان العمل بأعلى المعايير الصحية، فيما ثمَن الوفد أيضًا دعم القيادة السياسية الكبير لإنجاح مشروع التأمين الصحى الشامل، ليصبح تجربة صحية رائدة ومتميزة فى المنطقة والعالم. وبما ينعكس بصورة إيجابية على صحة المواطن المصرى لضمان المشاركة المستدامة فى تنمية المجتمع المصرى، لصناعة مستقبل أفضل للبلاد.