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الرئيس اللبناني يكلف مصطفى أديب رسميا برئاسة الحكومة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:36 م
الرئيس اللبناني يكلف مصطفى أديب رسميا برئاسة الحكومة مصطفى أديب
كتب سمير حسنى

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قالت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية بحسابها على تويتر قبل قليل، أن الرئيس ميشال عون استدعى السفير مصطفى أديب لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

 

وحصل الدبلوماسى اللبنانى مصطفى أديب على تأييد أغلبية النواب لتكليفه برئاسة الوزراء اليوم الأثنين وفقا لإحصاء اجرته رويترز للأصوات التى أدلى بها المشرعون فى المشاورات الرسمية.

 

وحصل أديب، سفير لبنان فى ألمانيا، على ما لا يقل عن 66 صوتا، أو ما يزيد على نصف أصوات أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 120 بعد أن أعلن التيار الوطنى الحر المسيحى ترشيحه له.

 

ويضم مجلس النواب اللبنانى عادة 128 عضوا لكن سبعة استقالوا بعد انفجار مرفأ بيروت فى الرابع من أغسطس.


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