اليوم السابع
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الإثنين، 31 أغسطس 2020 04:22 م
خالد صلاح
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الرئيس السيسى يهنئ ملك ماليزيا ورئيسى قيرغيزستان و"ترينيداد وتوباغو" بأعيادهم الوطنية

الإثنين، 31 أغسطس 2020 02:26 م
الرئيس السيسى يهنئ ملك ماليزيا ورئيسى قيرغيزستان و"ترينيداد وتوباغو" بأعيادهم الوطنية الرئيس السيسى
(أ ش أ)

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات تهنئة بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية إلى كل من السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله أحمد شاه ملك ماليزيا، ورئيس الجمهورية القيرغيزية سورونباي جينبيكوف، ورئيس جمهورية ترينيداد وتوباغو، باولا ماي ويكس.

 


الرئيس السيسى

ماليزيا

قيرغيزستان

ترينيداد وتوباغو

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