الدولار الكندى يصعد 3% فى أغسطس ويسجل أكبر مكاسب فى 14 شهرا

رويترز

قفز الدولار الكندي اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى في حوالي ثمانية أشهر أمام نظيره الأمريكي وسجل أكبر شهر من المكاسب منذ يونيو 2019 بدعم من علامات على تعافي الاقتصاد المحلي وتحسن في شهية المستثمرين للمخاطرة.

وارتفع الدولار الكندي 0.5 بالمئة إلى 1.3035 مقابل العملة الخضراء، أو 76.72 سنت أمريكي، في أواخر جلسة التداول. وفي وقت سابق لامس أقوى مستوى له أثناء التعاملات منذ الثامن من يناير عند 1.3016 .

وعلى مدار الشهر صعدت العملة الكندية 2.9 بالمئة.

وهذا هو الشهر الخامس على التوالي من المكاسب للدولار الكندي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ 2014 وترجع إلى حد كبير إلى ضغوط واسعة على الدولار الأمريكي بعد تحول في سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن التضخم.

واستفاد الدولار الكندي أيضا من بوادر على تعاف قوي لاقتصاد كندا بعد أن كان هبط بشدة بسبب أزمة فيروس كورونا.