الداخلية تضبط أطنان أحجار تحتوي على خام الذهب

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 1200 كيلو جرام أحجار تحتوى على معدن الذهب الخام بحوزة أحد الأشخاص بالبحر الأحمر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون ، لاسيما أعمال البحث والتنقيب عن معدن الذهب بطرق غير مشروعة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم بالبحر الأحمر من ضبط (12جوال من الأحجار التى يستخلص منها خام الذهب تزن حوالى 1200 كيلو جرام – مولد كهربائى – إسطوانة غاز ) بحوزة (طالب – مقيم بمحافظة بأسوان) حال قيادته سيارة ربع نقل بطريق (مرسى علم / إدفو) بدائرة المركز ، كما عثر بحوزته على (سيجارة "تحتوى على نبات عشبى أخضر يشتبه فى كونه نبات البانجو المخدر") ، وبمواجهته أقر بقيامه بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب والأجولة من متحصلات التنقيب والسيارة للنقل والسيجارة بقصد التعاطي.

وفي سياق متصل، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة نصر النوبة بأسوان من ضبط (100جوال من الأحجار التى يستخلص منها خام الذهب تزن حوالى 2,5 طن) بحوزة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) حال قيادته سيارة بطريق (مصر / أسوان الزراعى) بدائرة القسم.

ونجحت وحدة مباحث مركز شرطة أسوان في ضبط (25 جوال من الأحجار التى يستخلص منها خام الذهب تزن حوالى 500 كيلو جرام) بحوزة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة دراو بأسوان) حال قيادته سيارة ربع نقل بناحية أبو الريش قبلى بدائرة المركز ، وبمواجهته أقر بقيامه بالتنقيب العشوائى عن خام الذهب بدون تصريح وحيازته للمضبوطات لإستخلاص خام الذهب منها بقصد التربح.